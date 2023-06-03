عاجل: قتلى وجرحى في حادث اصطدام ثلاث قطارات في هند..وحصيلة مفزعة..

بلغت حصيلة حادث اصطدام 3 قطارات، ليلة الجمعة، في مدينة Balasore بولاية “أوديشا” على ساحل الهند الشمالي الشرقي، إلى 288 حالة وفاة مع إصابة 900 آخرين بجروح.

و نقل الإعلام المحلي عن مسؤولين بفرق إنقاذ، أنه قد تم استخدام معدات لقطع المعادن لتحرير عالقين بالمئات داخل عربات محطمة بموقع ظهر عبر التلفزيون مكتظا بأكثر من 500 شرطي وعامل إنقاذ.

وتشير تقارير أولية إلى أن قطارا كان متجها من مدينة Bangalore إلى “كلكتا” عاصمة ولاية البنغال الغربي، خرج الساعة 7.30 مساء عن مساره، واصطدم بآخر قادم من اتجاه معاكس، حيث انقلبت عربات من القطارين، ثم اصطدم بعضها بثالث لنقل البضائع، فزاد اصطدامه من عنف الاصطدام الأول بين القطارين، مما جعل عمليات الإنقاذ صعبة أكثر وسط العتمة.

والحادث ليس الأكبر في الهند، بحسب ما ورد في بعض المواقع الإخبارية، بل الثاني، حيث كان الأكبر، عندما اصطدام قطاران في أوت 1995 قرب العاصمة نيودلهي، وأسفر عن مقتل 358 شخصا.