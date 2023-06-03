تعيين مدير عام جديد لمؤسسة الاذاعة التونسية..

مدنين: الكشف عن شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية..وهذه التفاصيل..

بلاغ عاجل: وزارة الداخلية تنبه المواطنين..

هام: بالأرقام..تحسن ايرادات السدود..

ازمة المحروقات: بودن على الخط..

2023/06/03 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، لدى إشرافها على جلسة عمل، انتظمت، السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، حرصها على ضرورة تأمين التزوّد بالمحروقات خاصّة خلال فترة ذروة الاستهلاك.

وشدّدت بودن، خلال هذه الجلسة، التي خصّصت لمتابعة التزود بالمواد الطاقية خلال هذه الصائفة، أنّه سيتم العمل على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الطاقة.

كما تناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، برنامج عمل مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب تكثيف آفاق التعاون في هذا المجال مع البلدان المجاورة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn