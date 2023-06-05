إحباط 30 عملية تهريب خلال 24 ساعة بهذه الولايات..

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2023/06/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات مارث و مطماطة الجديدة من ضبط عدد 03 وسائل محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كمية من قطع الغيار , علب سجائر أجنبية و مواد غذائية .

كما ضبطت وحدات الحرس الوطني بمدنين الشمالية و الجنوبية عدد 19 سيارة محملة بمواد غذائية ’ عطورات و مواد تجميل ’ مكيفات هوائية و كمية من المحروقات .
هذا و تمكنت دورية تابعة لمركز حرس المرور بالصخيرة من ضبط عدد 05 وسائل على متنها بضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كمية من المواد الغذائية و المحروقات .
و حجزت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية المتنقلة للحرس الوطني بدوز الجنوبية كمية من علب السجائر الأجنبية المهربة .
حيث تم حجز البضاعة و الوسائل و التي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 01 مليار و 517 ألف دينارا .

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