بطولة رولان غاروس للتنس (ربع النهائي) : التونسية انس جابر تواجه البرازيلية بياتريس حداد مايا

تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا في الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس اللاعبة البرزيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 14 عالميا في لقاء ربع النهائي المقرر يوم الاربعاء 7 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وفازت بياتريس حداد مايا اليوم الاثنين على اللاعبة الاسبانية سارا سوريبس تورمو المصنفة 132 عالميا 2-1 تفاصيلها (6-7 و 6-3 و 7-5) .

وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر قد بلغت الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس اثر فوزها في وقت سابق اليوم الاثنين على الأمريكية بيرناردا بيرا المصنفة 36 عالميا بمجموعتين دون رد (6-3 و6-1).

وهي المرة الاولى التي تصل فيها انس جابر الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس بعد ان كانت افضل نتائجها بلوغ الدور ثمن النهائي عامي 2020 و2021.