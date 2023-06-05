أكثرمن 3430 مهاجرا تونسيا غير نظامي يصلون الى إيطاليا منذ بداية سنة 2023

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة والى حدود موفى ماي 2023 ، 3432 مهاجرا منهم 865 من القصر بمرافق او دون مرافق، حسب بيانات إحصائية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتفيد الاحصائيات التي نشرها المنتدى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أمس الاحد بأن عدد المهاجرين تطور مقارنة بسنتي 2021 و2022 إذ بلغ على التوالي 1986و2283 في حين بلغ عدد القصر المجتازين للحدود الإيطالية خلال نفس الفترة من سنتي 2021 و 2022 على التوالي 457 و328 قاصرا.

وحسب المنتدى وصل عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية سنة 2023 والى غاية موفى ماي الجاري 534 مفقودا وضحية.