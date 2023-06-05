عاجل: زوجة الصحبي عتيق تؤكد انه لم يعد قادر على المشي وحياته في خطر..

تغير لون البحر في منطقة حمام الألف الزهراء: المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يكشف..

فيديو الاعتداء الوحشي على امرأة في سوسة: معطيات صادمة وهذا ما كشفته الأبحاث..#خبر_عاجل

عاجل/هدد بكشف هوية الواشي: مدير إدارة الشرطة العدلية السابق يفجرها ويتحدث عن حقائق خطيرة في قضية التآمر..(فيديو)

أكثرمن 3430 مهاجرا تونسيا غير نظامي يصلون الى إيطاليا منذ بداية سنة 2023

2023/06/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة والى حدود موفى ماي 2023 ، 3432 مهاجرا منهم 865 من القصر بمرافق او دون مرافق، حسب بيانات إحصائية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتفيد الاحصائيات التي نشرها المنتدى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أمس الاحد بأن عدد المهاجرين تطور مقارنة بسنتي 2021 و2022 إذ بلغ على التوالي 1986و2283 في حين بلغ عدد القصر المجتازين للحدود الإيطالية خلال نفس الفترة من سنتي 2021 و 2022 على التوالي 457 و328 قاصرا.

وحسب المنتدى وصل عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية سنة 2023 والى غاية موفى ماي الجاري 534 مفقودا وضحية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn