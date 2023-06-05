مرض وبائي خطير: وزارة الفلاحة تحذر منتجي الخضروات والكروم..

نبهت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منتجي الخضروات والكروم أن تواصل تواتر نزول الأمطار خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري بكميات متفاوتة الأهمية مع اعتدال في درجات الحرارة تمثل الظروف المثالية لظهور وتطور مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والقرعيات والكروم.

ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره والخسائر الفادحة التي يمكن أن يسببها للزراعة في فترة وجيزة إذا لم يتم التدخل في الإبان، توصي مصالحها المختصة الفلاحين المعنيين بالتدخل الآلي والفوري بالمداواة الوقائية وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض، واحترام آجال ما قبل الجني ‘Délai Avant Récolte’ بالنسبة لحقول البطاطا.

كما دعت الوزارة منتجي الخضروات الى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.