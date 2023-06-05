عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق شفيق جراية..

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرار ختم البحث مع احالة رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب لمحاكمته من أجل تهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم وفق موزاييك.

وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

كما تجدر الاشارة أيظا الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف كان قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج والذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.