متابعة/بعد التحقيق معه: هذا ما كشفه محامي محرز الغنوشي..#خبر_عاجل

في متابعة لمثول المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، اليوم الثلاثاء امام القضاء للتحقيق معه كشف المحامي صفوان الشامخ أن منوبه يدفع حاليا ضريبة شهادته ضد رئيسه المباشر في العمل، وذلك في إطار الهرسلة التي يتعرض لها.

وأوضح صفوان الشامخ في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 06 جوان 2023، أن محرز الغنوشي تحصل على ترخيص من مديره المباشر الذي قدم به الان شكاية وفق تعبيره.

واشار الى ان تقديم الغنوشي للنشرة الجوية تم بعد ابرام اتفاق بين التلفزة الوطنية والمعهد الوطني للرصد الجوي وقد شارك الغنوشي مناظرة فاز فيها ومن ثم تحصل على ترخيص من مديره الذي يرفع به الآن شكاية بتهمة العمل في وظيفتين وهو ما يمنعه القانون وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الاتفاق بين التلفزة التونسية والغنوشي ينص على تقديم منحة لتغطية تكاليف التنقل والهندام، وقد استغل رئيسه المباشر في العمل اليوم هذه النقطة لتوجيه تهم لمنوبه إضافة إلى اعتباره يقوم بوظيفة ثانية.