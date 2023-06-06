مرض وبائي خطير: وزارة الفلاحة تحذر منتجي الخضروات والكروم..

جريمة شنيعة طفل الـ16 سنة يقتل جاره ذو الـ10 سنوات..

عاجل: وزير التربية يحسمها بخصوص الارتقاء الآلي لتلاميذ الابتدائي..

بعد تعكر الحالة الصحية للصحبي عتيق/ديلو يعلق: هل يكون أوّل ضحايا حملة القضايا الكيديّة ..!؟

سوسة: شركة النقل بالساحل تؤمن سفرات إضافية لنقل تلاميذ الباكالوريا في ولايات الساحل الثلاث

2023/06/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت شركة النقل بالساحل (تؤمن النقل العمومي بولايات سوسة والمنستير والمهدية)، أنها وضعت على ذمة التلاميذ الذين يجتازون امتحان الباكالوريا دورة جوان 2023 سفرات إضافية لتيسير تنقلهم خلال الفترة المتراوحة بين 7 و14 جوان الجاري.

وأفادت الشركة، في بلاغ أصدرته، اليوم الثلاثاء، بأنها خصّصت 138 حافلة ستؤمن 298 سفرة لنقل تلاميذ الباكالوريا من أماكن سكناهم الى مراكز الامتحان والعودة منها داخل ولايات سوسة والمنستير والمهدية.

وأشارت الشركة الى أنها خصّصت، من جهة أخرى، حافلات احتياطية وفرق فنية في عدد من النقاط الحساسة بجهة الساحل تجنّبا لأي عطب طارئ ولضمان سلامة الرحلات، معلنة استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لإنجاح الموسم الدراسي.
عماد

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn