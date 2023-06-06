الغاء الاضراب العام المبرمج بشركة اسمنت بنزرت

قرر الطرف النقابي بشركة اسمنت بنزرت والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر ولاية بنزرت اليوم، الغاء الاضراب العام للاعوان المبرمج يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وجاء في محضر الجلسة ، ان الطرفين الاداري والنقابي تعهدا بشان النقطة المتعلقة بتعطل عقد لجنة صندوق الحيطة الاجتماعية، بتقديم المقترح النهائي في ظرف شهر من هذا التاريخ، وتعهد الطرف الاداري بخصوص النقطة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بعقد اللجنة خلال الاسبوع المقبل

وبشان المطلب الخاص بإعادة تصنيف بعض الاعوان الذين يشغلون خططا دون تصنيفهم ، فتمت الإشارة الى موافقة رئاسة الحكومة على اعادة تعيينهم بعد أن يتم عرضهم على الاستشارة المنبثقة للجنة الادارية المتناصفة، بشرط إستجابتهم لشرط الانتداب بهذه الخطط، والاتفاق على تطبيق ما جاء برد رئاسة الحكومة بداية من شهر جوان الجاري 2023، وتقديم إستشارة لرئاسة الحكومة حول المفعول الرجعي لذلك أي من تاريخ إنعقاد مجلس الادارة أو تاريخ إنعقاد اللجنة الادارية المتناصفة

اما في ما يتعلق بإدماج جميع الزيادات في الاجور المسندة لاعوان شركة اسمنت بنزرت في المفاوضات الاجتماعية في شبكة الاجور، فتمت الإشارة خلال الجلسة الى ان رئاسة الحكومة اقترحت إرجاء النظر في هذا المطلب في اطار مراجعة النظام الاساسي الخاصة بأعوان الشركة، مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسة.

وبالنسبة لمطلب تعميم المنحة الخصوصية لفائدة أعوان واطارات شركة اسمنت بنزرت، فأكدت رئاسة الحكومة على أن الزيادة التي تم اقرارها لفائدة المهندسين بشركة اسمنت بنزرت تندرج ضمن الاستئناس بما تم اقراره لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية في اطار التقليص في فوارق التأجير بين المهن المنتمين لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية والمهن المنتمين للوظيفة العمومية وليس في اطار مراجعة المنح لكافة الاسلاك بالشركة وبالتالي لا يمكن الموافقة على الطلب.

يشار الى ان الجلسة اشرف عليها، المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بقسم تفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وحضور ممثلي كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وأيضا وزارة الاشراف وإدارة الشركة.