قبلي: تنظيم سلسلة من الورشات التواصلية حول تعزيز منظومة انتاج التمور البيولوجية

تنظّم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي سلسلة من الورشات التواصلية مع الفلاحين المنتجين للتمور والخضروات البيولوجية وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بهذا القطاع في أفق 2025.

وأوضح رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اسماعيل الرطيب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الورشات التواصلية تتخلّلها حلقات تكوينية حول سبل تنمية المنتوج البيولوجي، والمحافظة على الاعترافات الدولية بتونس كبلد مصدر للمنتوجات البيولوجية واحترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، خاصة وانها تتجدد من فترة لاخرى وتتطلب المواكبة الدائمة لتستجيب المنتوجات المصدرة لمتطلبات الاسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية التمور في قطاع الفلاحة البيولوجية وما توفّره من عائدات هامّة من العملة الصعبة، مبرزا ان التواصل المكثف خلال هذه الفترة مع المنتجين يرمي الى رفع التحديات المتعلّقة بالتسويق وإحكام التصرف في المكافحة البيولوجية للآفات الضارة بقطاع التمور.

وأوضح المصدر ذاته أن الورشات تتضمّن حصصا تكوينية مستمرّة في كيفية المداواة والمحافظة على جودة المنتوج في ظلّ التغيّرات المناخية والتأثيرات السلبية على الانتاج، وهو ما يتطلب مزيدا من العمل على تأمين سلامة المنتوج وخلوّه من كافة الآفات التي قد تحد من آفاق تسويقه.

وتتواصل هذه الورشات الى منتصف الشهر الجاري بهدف حثّ الفلاحين على التوقي من بعض الآفات وخاصة منها عنكبوتة الغبار، مع العناية بأشجار النخيل باعتماد النمط البيولوجي في ظلّ عدم السماح للفلاحين باستعمال الكثير من الأدوية الممنوعة في القطاع، وفق ذات المصدر.

وأكّد على تضافر الجهود للمحافظة على جودة المنتوج والتوقي من الافات التي احدثت اضرارا في السنوات الفارطة خاصة وان موسم هذه السنة مبشر بكل خير، داعيا الفلاحين الى الحرص على تنظيف الواحة لكسر الدورة الحياتية لآفة عنكبوتة الغبار، وإلى المداواة الوقائية في فترة عقد الثمار باستعمال المرخص بها في قطاع الفلاحة البيولوجية، مع الحرص على المتابعة المستمرة للواحة والتدخل الآني عنذ ظهور أية مؤشرات للإصابة.

وأشار الرطيب الى أن عملية متابعة المنتوج البيولوجي تتواصل حتى بعد عملية جمع الصابة لضمان خلو حبات التمر من كافة الشوائب وهو ما يتطلب استرسالا في العناية بمختلف مراحل تحضير الصابة من المنتج وصولا الى المستهلك في ظروف تحترم اقصى شروط السلامة.

يشار الى ان الادارة العامة للفلاحة البيولوجية تنظّم اليوم وغدا دورة تكوينية في أحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز حول إحكام التصرف عند المكافحة البيولوجية ضدّ الآفات الضارة بالتمور لفائدة المتدخلين في هذا القطاع.

حمد