إقرار سعر مرجعي موحد لأضاحي العيد

أفضت جلسة عمل انعقدت يوم أمس الاثنين بمقر المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان إلى تحديد سعر مرجعي لأضاحي العيد لهذا العام ب 800ر17 دينارا للكلغ الحي في نقاط البيع بالميزان المزمع فتحها قريبا.

وأكد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في تصريح لــ(وات)، أنه إثر تدارس الوضع من حيث المتوفرات من الأضاحي لهذا العام وأخذا في الاعتبار ظروف المربين ، اتفق المتدخلون على ضبط سعر مرجعي لأضاحي العيد للاستئناس به ب 800ر17 دينارا للكلغ الحي وتظل الأسعار الحرة .

وحضر جلسة العمل ممثلون عن وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان وشركة اللحوم وعدد من المربين.

وأوضح منور الصغيري ، أن جل المربين أبدوا موافقتهم على هذا السعر وأنهم راعوا أيضا المقدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد ان المعدل العام لسعر أضحية العيد لسنة 2023 سيكون في حدود 890 دينارا على خلفية احتساب معدل وزن الخروف ب 50 كلغ بسعر 800ر17 دينارا للكلغ حي.

وتبلغ المتوفرات من الأضاخي لهذا العام وفق ذات المصدر في حدود 1 مليون و200 ألف راس خروف 60 بالمائة منها خرفان (علوش) يتراوح معدل وزنها بين 45 و50 كلغ بينما تتوزع البقية على خراف كبير من نوع البركوس والماعز.

وعن نقاط البيع بالميزان المزمع فتحها قال منور الصغيري، انه سيتم مبدئيا فتح نقطتي بيع بكل من السعيدة (ولاية منوبة) ورادس (ولاية بن عروس).

ورجح ان تنطلق عملية البيع 10 أيام قبل عيد الأضحى أي في حدود يوم 18 جوان 2023.

ومن جهة أخرى، أبدى المسؤول بالمنظمة الفلاحية تخوفه من إمكانية تسجيل عزوف على شراء الأضاحي من قبل التونسيين نظرا لتراجع مقدرتهم الشرائية واعتبارهم أثمان الخراف مرتفعة لهذا العام.