هام: ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري ينتدب اطارات وأعوان..

يعتزم ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري فتح مناظرة لانتداب 15 اطار و عونا .

الوثائق المطلوبة :

إستمارة الترشح الإلكتروني يتم سحبها بعد تأكيد عملية التسجيل بالبوابة الوطنية للمناظرات concours.gov.tn وذلك قبل غلق باب الترشحات.

ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنيّة.

ـ ـ نسخة مجردة من شهادة المؤهل التقني المهني أو ما يعادلها في اختصاص ميكانيك السيارات أو ما يعادله.

ـ نسخة مجردة من كشف الكفايات لشهادة المؤهل التقني المهني تتضمن وجوبا معدّلا سنويا عاما (يدعى المترشحون الذين لا تتضمن شهاداتهم معدلهم السنوي العام إلى الاتصال بمراكز التكوين التي يرجعون إليها بالنظر للحصول على بطاقة أعداد تتضمن المعدّل المذكور).

ـ نسخة من رخصة سياقة من الصنف “ب” على الأقل.

ـ سيرة ذاتية.

تاريخ غلق الترشح على الخط : 28-06-2023