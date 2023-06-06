القضاء يحسمها في جريمة قتل الشاب آدم بوليفة..

أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما بالسجن، تراوحت بين خمسة أعوام وعشرين عاما، في حقّ سبعة متّهمين في قضية مقتل الشاب آدم بوليفة بنزل “الماديسون” وسط العاصمة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2019 خلال شهر نوفمبر، حيث توفي الشاب آدم بوليفة داخل نزل “الماديسون” بشارع محمد الخامس إثر خلاف مع عاملين بالنزل، ممّا أدّى إلى سقوطه بالمصعد ووفاته على عين المكان.

وتمّ إيقاف سبعة عاملين بالنزل، قبل أن تفرج دائرة الاتّهام عن ستّة منهم لاحقا.

وإثر المفاوضة قضت هيئة الدائرة اليوم بسجن المتّهم الموقوف مدّة عشرين عاما فيما قضت في حقّ كلّ واحد من المتّهمين الستة الآخرين المحالين بحالة سراح مدة خمسة أعوام سجنا.