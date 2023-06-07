تسريب امتحان الفلسفة: أول تعليق لوزير التربية..#خبر_عاجل

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الأربعاء، أنه من الصعب تسجيل عملية تسريب وذلك بالتزامن مع اليوم الأول من اختبارات بكالوريا 2023، مستدركا بالقول لكن “الحذر واجب”.

وقال الوزير، في تصريح للجوهرة اف ام على هامش مواكبته لهذا الحدث التربوي رفقة رئيسة الحكومة بمعهد حي بوقطفة 2 بسيدي حسين، أنه إلى غاية الساعة الثامنة صباحا، لم يتم الإشعار بأيّ عملية تسريب.

وشدّد على أن التصدي متواصل لكل محاولات الغش بمشاركة جميع الأطراف على غرار الأمن والديوانة وفق تعبيره.

وتجدر الاشارة الى انه تم تسجيل تسريب لامتحان الفلسفة للبكالوريا اداب بعد نصف ساعة من انطلاق الامتحان.