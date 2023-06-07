بنزرت: انطلاق امتحان الباكالوريا ب27 مركز اختبار

اكد المندوب الجهوي للتربية ببنزرت محمد كسوري، ان انطلاق فعاليات اليوم الاول من الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا، كان في احسن الظروف بكامل المراكز الـ27 التي تمت تهيئتها لاستقبال جميع المترشحين وعددهم 7282 تلميذا وتلميذة ، موزعين بين مترشحي المعاهد العمومية بعدد 6036 مترشحا ومترشحة و949 مترشحا ومترشحة عن المعاهد الخاصة، بينما بلغ عدد المترشحين بصفة فردية 297 تلميذا وتلميذة .

وجدد كسورى التأكيد على الاولياء والتلاميذ بضرورة التقيد بالتوصيات المباشرة التي تم الإعلان عنها وإقرارها بشان عدم اصطحاب أية تجهيزات الكترونية تقع تحت طائلة المنع والتي قد تعرض المترشحين لعقوبات إدارية ومدنية.

من جانبه، بين رئيس المجلس الجهوي للتربية والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه اليوم على إعطاء إشارة انطلاق الاختبارات بفضاء المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة، ان جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية لانجاح اختبارات امتحان الباكالوريا وبقية الامتحانات الوطنية الاخرى، تم اتخاذها بالتعاون بين كل المصالح المعنية

يشار الى ان اعداد المترشحين للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا بولاية بنزرت تتوزع حسب الشعب الى 1246 تلميذا وتلميذة في شعبة الاداب، و446 تلميذا وتلميذة في شعبة الرياضيات و1171 تلميذا وتلميذة في شعبة العلوم التجريبية، وترشح في شعبة الاقتصاد والتصرف 3047 تلميذا وتلميذة، بينما ترشح في شعبة العلوم التقنية 852 تلميذا وتلميذة وفي شعبة العلوم الإعلامية ترشح 483 تلميذا وتلميذة ، في حين استقر اعداد المترشحين عن شعبة الرياضة في حدود 37 مترشحا من بينهم مترشح واحد بصفة فردية والبقية مترشحين عن المعاهد العمومية، وفق معطيات تحصل عايها صحفي “وات” من مكتب الاعلام بمندوبية التربية.