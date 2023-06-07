هام: مناظرة لانتداب 19 اطارا وعونا بوكالة النهوض بالصّناعة والتجديد..

تعتزم وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد فتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب عدد 13 إطارات وعدد 04 أعوان تسيير وعدد 02 أعوان تنفيذ :

المناظرة الخارجيّة المفتوحة

البلاغ

شروط الترشح

مراحل انجاز المناظرات

التسجيل

طباعة إستمارة الترشح

يكون الترشح حصريا عبر موقع الواب لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد www.tunisieindustrie.nat.tn في أجل لا يتجاوز 21 يوما من تاريخ فتح المناظرة أي بداية من يوم الإربعاء 24 ماي 2023 وإلى غاية يوم الثلاثاء 13 جوان 2023. ويتعين على المترشح التثبّت من المعطيات المصرح بها في استمارة الترشح قبل تأكيد التسجيل حيث لا يمكن إصلاح أو تغيير المعطيات بعد التسجيل كما يتعين على المترشح سحب استمارة الترشح قصد تضمينها بملفه عند الطلب.