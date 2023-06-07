الكاف: 3365 مترشحا واجراءات استثنثنائية للتوقي من اخطار التقلبات المناخية

يجتاز بداية من اليوم الأربعاء، في ولاية الكاف، 3365 مترشحا، امتحانات الباكالوريا ، موزعين على 19 مركز امتحانات، وسط إجراءات أمنية وأخرى اتخذتها المندوبية الجهوية للتربية بالكاف لتأمين حسن سير الامتحانات، عبر توفير الظروف الملائمة لكل المترشحين وخاصة على مستوى وسائل النقل والإعاشة في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تمر بها الجهة، وفق ما جاء في تصريح اعلامي للمندوب الجهوي للتربية نبيل الصمادحي

وأوضح الصمادحي أن المندوبية اتخذت إجراءات خاصة لتأمين نقل تلامذة بعض المناطق النائية التي تشهد فيها الأودية ارتفاعا ملحوظا لمنسوب المياه، والتي تتطلب الحذر، مشيرا الى أنه تم تخصيص معهد تاجروين لايواء وإعاشة تلامذة منطقتي المحجوبة وبوصالح بمعتمدية قلعة سنان الراغبين في ذلك مع توفير سيارات رباعية الدفع للراغبين منهم في العودة إلى ديارهم

كما تم وفق المصدر ذاته، توفير 43 حافلة لنقل التلاميذ إلى مراكز الامتحان و11 حافلة احتياطية اخرى، إضافة إلى توفير قاعات امتحان للحالات الخاصة البالغ عددها 07 حالات، ويتوزع المترشحون، وفق الاحصائيات التي قدمتها مندوبية التربية على 2882 مترشحا من المدارس العمومية و340 مترشحا من المدارس الخاصة و143 مترشحا بصفة فردية ومن بينهم مترشح من مواليد 1963