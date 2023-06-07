نابل: انطلاق امتحانات الباكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف جيدة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الباكالوريا بكافة مراكز الاختبارات والبالغ عددها 27 مركزا بولاية نابل في ظروف جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ومختلف الوحدات الأمنية بالجهة، وفق من أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل زكرياء داسي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية (وات)

وتابع داسي أن 9785 مترشحا يتقدمون لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 بولاية نابل، موزعين على 7804 تلاميذ من المعاهد العمومية و 1548 تلميذا بالمعاهد الخاصة و433 مترشحا بصفة فردية

وأشار إلى ان من بين المترشحين لهذه الدورة، 39 حالة استثنائية من ذوي الاحتياجات الخصوصية من بينهم 17 حالة إعاقة عضوية متوسطة، و6 حالات إعاقة عضوية حادة، و5 حالات إعاقة بصرية خفيفة، و3 حالات إعاقة بصرية متوسطة، و6 حالات إعاقة بصرية حادة، وحالتي إعاقة سمعية، واكد انهم سيتمتعون بإجراءات خاصة على غرار إضافة ثلث الوقت المخصص لكل مادة أو توفير قاعة خاصة للمترشح أو بتضخيم الخط

وتتواصل اختبارات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 على مدى أيام 7 و8 و11 و12 و13 و14 جوان الجارى، ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 جوان، في حين تجرى دورة المراقبة أيام 3 و4 و5 و6 جويلية ليتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد 16 جويلية 2023