قفصة: تفكيك وفاق إجرامي للغش في امتحان وطني وإنشاء محطة إرسال دون ترخيص..

أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه في إطار الإستعدادات التنظيمية والأمنية الخاصة بالامتحانات الوطنية، توفرت معلومات مفادها تعمد تلميذ التحضير للغش في امتحانات البكالوريا (سبق أن قام بعملية غش خلال سنة 2019 وتم حرمانه من إجراء الامتحانات لمدّة 05 سنوات)، وبإجراء التحريات الفنية والميدانية اللازمة تم جلبه إلى مقر فرقة الشرطة العدليةبقفصة.

وبالتحري معه اعترف باتفاقه مع تلميذ آخر (أخفق في 03 مناسبات في اجتياز امتحان البكالوريا رغم تمكنه في عملية غش في دورة سابقة) قصد التحضير للغش في الامتحانات باستعمال الهاتف الجوال بعد التنسيق مع عدد من الأساتذة العاطلين عن العمل قصد القيام بإنجاز اختبارات البكالوريا بمقابل مادي الذين بالتحري معهم اعترفوا بكل ما نسب إليهم.

وبمزيد تعميق التحريات تبين تعمد التلميذ التنسيق مع نفرين آخرين (أصحاب محلات لتصليح الأجهزة الالكترونية) يتوليان بيع سماعات بعد إدخال تغييرات عليها وبيعها لتلاميذ للاستعانة بها في عملية الغش (تم حجز سماعة جاهزة ،04 سماعات في طور الإنجاز، 30 سماعة هاتف، 120 حاشدة، ومجموعة من التجهيزات المعدّة لتطوير السماعات).

وباقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه تأكد تورطه رفقة شقيقه وشخص آخر في توزيع سماعات لاسلكية على تلاميذ البكالوريا بالجهة بمقابل مادي لاستعمالها في عملية الغش في الامتحانات.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا ومواصلة الأبحاث.