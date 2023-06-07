قفصة: انطلاق امتحانات البكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف عادية

انطلقت، اليوم الأربعاء، بكافة مراكز الاختبارات بولاية قفصة، امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2023، في ظروف عادية، وفق رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة وجيه الاجري.

واضاف وجيه الاجري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان عدد المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا بولاية قفصة يبلغ هذه السنة 5301 مترشح ومترشحة من بينهم 4035 تلميذا وتلميذة مرسّمين بالتعليم العمومي و848 تلميذا وتلميذة مسجلين بالتعليم الخاص و418 تلميذا وتلميذة مرسّمين بصفة فردية، واشار إلى أن عدد مراكز الاختبارات يبلغ 30 مركزا من بينهم مركز جديد أحدث هذه السنة بمنطقة اولاد وهيبة.

واشار الى ان عدد الحالات الاستثنائية الذين سيجتازون مناظرة البكالوريا يبلغ 13 حالة ستشملهم إضافة ثلث الوقت والاستعانة بكاتب وتوفير قاعة، واشار الى وجود 3 مترشحين يستجازون الامتحان بالسجن المدني بقفصة.