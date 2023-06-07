النادي الافريقي يقاضي هؤولاء..#خبر_عاجل

رسميا: أضاحي العيد..هذا سعر كلغ “العلوش الحي”..#خبر_عاجل

عاجل: آخر مستجدات التحقيقات في حادثة الاعتداء الوحشي على امرأة بسوسة..

هام: ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري ينتدب اطارات وأعوان..

قفصة: انطلاق امتحانات البكالوريا بكافة مراكز الاختبارات في ظروف عادية

2023/06/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انطلقت، اليوم الأربعاء، بكافة مراكز الاختبارات بولاية قفصة، امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية لسنة 2023، في ظروف عادية، وفق رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة وجيه الاجري.

واضاف وجيه الاجري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان عدد المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا بولاية قفصة يبلغ هذه السنة 5301 مترشح ومترشحة من بينهم 4035 تلميذا وتلميذة مرسّمين بالتعليم العمومي و848 تلميذا وتلميذة مسجلين بالتعليم الخاص و418 تلميذا وتلميذة مرسّمين بصفة فردية، واشار إلى أن عدد مراكز الاختبارات يبلغ 30 مركزا من بينهم مركز جديد أحدث هذه السنة بمنطقة اولاد وهيبة.

واشار الى ان عدد الحالات الاستثنائية الذين سيجتازون مناظرة البكالوريا يبلغ 13 حالة ستشملهم إضافة ثلث الوقت والاستعانة بكاتب وتوفير قاعة، واشار الى وجود 3 مترشحين يستجازون الامتحان بالسجن المدني بقفصة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn