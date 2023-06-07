رولان غاروس: أنس جابر تخرج من الدور ربع النهائي

خرجت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربعة الكبرى، اثر خسارتها اليوم الأربعاء أمام اللاعبة البرازيلية بياتريس مايا حداد المصنفة 14 عالميا بمجموعتين لواحدة، 6 – 3 و 6 – 7 و 1 – 6 .

وكانت أنس جابر (ـ 28 عاما) تبحث عن لقبها الخامس في بطولات جولة رابطة محترفات التنس ولقبها الأول في بطولات الغراند سلام، بعد اخفاقها العام الماضي في التتويج ببطولة ويمبلدون اثر خسارتها في النهائي أمام الكازاخية ايلينا ريباكينا، و بطولة أمريكا المفتوحة، اثر خسارتها في النهائي أمام البولونية ايغا شفايتيك.

يذكر أنّ أنس جابر كانت حققت، ببلوغها هذا العام للدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس، أفضل نتيجة لها على الاطلاق منذ وصولها للدور ثمن النهائي في نسخة 2020.

وكانت أنس جابر الباحثة عن أولى ألقابها في بطولات الغراند سلام، قد أحرزت خلال مسيرتها الاحترافية على 4 ألقاب ضمن جولة رابطة محترفات التنس، و هي بطولة بيرمينغهام (250 نقطة) في 2021، وبطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) و بطولة برلين (500 نقطة) في 2022، وبطولة شارلستون (500 نقطة) في 2023.