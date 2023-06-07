القصرين: 5863 مترشحا يشرعون في اجراء إختبارات مناظرة الباكالوريا في ظروف عادية



وسط ظروف وصفت بالعادية، شرع 5 آلاف و863 تلميذا وتلميذة بولاية القصرين، صباح اليوم الإربعاء، في اجتياز إختبارات مناظرة الباكالوريا في 29 مركز إختبار موزعة على مختلف معتمديات الولاية الـ13، والتي سجلت منذ ساعات الصباح الأولى حضورا أمنيا هاما الى جانب حضور الاطارات التربوية لتأمين هذه المناظرة وتوفير الظروف الملائمة لها.

وفي مركز إختبار المعهد الثانوي “المنار” في القصرين المدينة كان حضور الأولياء هذا الصباح لافتا ولاسيما الأمهات، في سبيل الرفع من معنويات أبنائهم ودعمهم في اليوم الأول من الامتحان.

وفي تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيل للأنباء، أكد عدد من الممتحنين المنتمين إلى معهد المنار على أهمية الدعم النفسي سواء من قبل أوليائهم أو من قبل الأسرة التربوية لما يبعثه فيهم من طمأنينة وسكينة، كما يحفزهم على التركيز على امتحاناتهم ويبدّد خوفهم، وفق تعبيرهم.

وحول سير إمتحانات اليوم الأول من هذه المناظرة الوطنية، أكد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، توفيق بن محمود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاختبارت انطلقت في التوقيت المحدّد لها، ولم يتم الى حدّ الان تسجيل أية اشكاليات قد تربك أو تعطل السير العادي لها.

وذكر بن محمود أن عملية توزيع المواضيع على مراكز الاختبارات، انطلقت فجر اليوم في حدود الساعة الثالثة والنصف عبر 8 خطوط سير وتم في حدود الساعة الرابعة والنصف استكمال العملية بنجاح، مضيفا أن استقبال المترشحين للمناظرة بدأ في الساعة السابعة صباحا والسابعة والربع بهدف التثبت من عدم اصحاب المترشحين لهواتف جوالة لمنع الغش.

وبيّن، بالمناسبة، أن كافة مراكز الإختبارات بالجهة تسجل منذ الصباح حضور فرق مكلفة بمتابعة امتحانات هذه المناظرة مؤلفة من مسؤولين مركزيين من وزارة التربية ومسؤولين جهويين من المندوبية الجهوية للتربية مع متفقدين بيداغوجيين ومتفقدين ماليين واداريين.

ويتوزّع المترشحون لاجتياز مناظرة الباكالوريا بالجهة حسب الشعب كالتالي 2357 مترشحا في شعبة الاداب، و181 مترشحا في شعبة الرياضيات، و 1305 مترشحين في شعبة العلوم التجريبية، و 1271 مترشحا في شعبة الاقتصاد والتصرف، و504 مترشحين في شعبة العلوم التقنية، و212 مترشحا عن شعبة علوم الاعلامية، و33 مترشحا عن شعبة الرياضة.

وينتمي 4 آلاف و499 مترشحا إلى معاهد عمومية (29 معهدا عموميا) و 1035 مترشحا الى معاهد خاصة (18 معهدا خاصا) فيما ترشح بصفة فردية 329 مترشحا.

ويستفيد خلال هذه الدورة 18 مترشحا بإجراءات إستثنائية مثل تضخيم الخط وتلميذ كاتب واضافة ثلث الوقت وتوفير قاعة بسبب ظروف صحية متعلقة ببطء في الكتابة و نقص في النظر …، ولم تسجل الجهة الى حد الآن مترشحين في المؤسسات الصحية أو في السجن المدني.

وتم تسخير 2450 أستاذا مراقبا، وتجنيد ما يفوق الألف مورد بشري بين عملة واداريين لتأمين الجانب التنظيمي للإمتحانات، إضافة إلى الموارد البشرية التي سترافق رؤساء مراكز الاختبارات.

يشار الى أن الاختبارت الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا دورة جوان 2023، تجرى أيام 7 و8 و9 و12 و13 و14 جوان 2023 وسيتم الاعلان عن نتائجها يوم 25 جوان المقبل فيما يجتاز المؤجلون الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة من 3 إلى 6 جويلية القادم وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 16 جويلية 2023.