خلال شهر فقط: اكثر من 2500 إشعار حول تهديد مصلحة الطفل الفُضلى..

أعلنت وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السنة ان مصالحها تلقت اكثر من 2500 اشعار حول تهديد مصلحة الطفل الفضلى خلال شهر واحد.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء 7 جوان 2023، انه استنادا إلى آخر الإحصائيّات المتعلّقة بالتعهّد بحالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى، فقد بلغ عدد الإشعارات الواردة على مختلف المكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة خلال الفترة الممتدّة بين 25 أفريل 2023 إلى 25 ماي الماضي 2540 اشعارا .

وتصدّرت ولاية قفصة المرتبة الأولى في عدد الإشعارات بــ 191 إشعارا تليها ولاية أريانة بــ 189 إشعارا، وسجّلت ولاية المهديّة أدنى رقم بـــ 35 إشعارا.

وتتوزع حالات التهديد بين فقدان السند العائلي 68، والإهمال والتشرّد 162، والتّقصير البيّن والمتواصل في التربية والرّعاية 679، واعتياد سوء المعاملة 782.

وبلغت حالات الاستغلال الجنسي 196 حسب الإحصائيّات ذاتها، و18 حالات استغلال في الإجرام المنظّم و33 حالة من الاستغلال الاقتصادي والتعريض للتسول و602 حالة عجز عن الإحاطة والتربية، في حين وصل عدد الوساطات الواردة على المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة إلى 119.