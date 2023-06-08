نص امتحان علوم الحياة والأرض للبكالوريا علوم تجريبية..

دلست وثائق جنسية: السجن لكاتبة بمحكمة..

“المصدر” ينشر امتحان التربية الاسلامية للبكالوريا آداب..

متابعة/جريمة صفاقس الشنيعة: القضاء يفتح تحقيق..

الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الحادية عشر لمرحلة التتويج

2023/06/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشر لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال:

السبت 10 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي – الاتحاد الرياضي المنستيري

في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي – الترجي الرياضي التونسي

الأحد 11 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس (دون حضور جمهور)
الأولمبي الباجي – النادي الرياضي الصفاقسي

في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان – الاتحاد الرياضي بتطاوين

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn