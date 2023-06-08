يوم جهوي لإدماج خريجي التكوين المهني بولايتي نابل وزغوان يستقطب حوالي 500 طالب شغل

احتضن المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، اليوم الخميس، يوما لإدماج خرجي التكوين المهني بولاتي نابل وزغوان في سوق الشغل، بمشاركة حوالي 500 مترشح من 9 مراكز تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني وأكثر من 60 مؤسسة خاصة، وذلك في إطار تعاون وزارة التشغيل والتكوين المهني مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال برنامجها “تونيزيا جوبز”

وأوضح ممثل البرنامج محسن العربي، في تصريح لصحفية (وات)، ان هذا البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2018، يهدف إلى دعم القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الاقتصادية من أجل النهوض بالتشغيل والعمل على توفير مواطن شغل جديدة لخريجي مراكز التكوين المهني والجامعات، واشار إلى انه تم في إطاره مساندة عديد المؤسسات من خلال توفير الدعم الفني والتقني لأكثر من الف مؤسسة و12 ألف مشروع صغير ومتوسط، لافتا إلى انه تم إحداث المنصة الالكترونية للتربصات لتمكين الشباب خرجي مراكز التكوين المهني من البحث وإيجاد تربصات تكوينية عن بعد

واكد على أهمية دعم وحدات المرافقة والإطارات التي ترافق خرجي التكوين المهني من اجل تمكينهم من إيجاد فرص عمل وتربصات داخل المؤسسات الاقتصادية وتسهيل الاندماج في سوق الشغل

ومن جانبه، أبرز مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تفتح مؤسسات التكوين المهني على محيطها الاقتصادي، مشددا على اهمية تعزيز التعاون بين مراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية لتلبية حاجياتها من اليد العاملة في الاختصاصات المطلوبة

وأشار في هذا السياق، إلى تعزيز مراكز التكوين المهني باختصاصات جديدة على غرار التكوين في اختصاص ميكاترونيك السيارات ومصلحة ما بعد البيع، الذي انطلقت عملية التسجيل فيها نهاية شهر ماي الفارط بمركز التكوين المهني باش حامبة صفاقس، بالإضافة إلى إحداث اختصاصات جديدة على غرار التكوين في الألياف البصرية والبرمجة للهاتف المحمول في المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء

وأعرب عدد من خريجي مراكز التكوين المهني المشاركين في هذه التظاهرة التي تضمن محادثات مباشرة وورشات حول بعث المشاريع وتمويلها وآليات التشغيل، عن إعجابهم بهذه المبادرة التي تمثل فرصة لتمكينهم من الانتداب في سوق الشغل