الأمطار الأخيرة ساهمت في ارتفاع مخزون السدود بـ 9ر4 بالمائة لكن تبقى الايرادات ضعيفة

قال مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمادي الحبيب، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة، الخميس، أن الامطار الأخيرة ساهمت في ارتفاع مخزون السدود في تونس بنسبة 9ر4 بالمائة لتبلغ نسبة امتلاءها 1ر35 بالمائة، اليوم 8 جوان 2023، مقابل 8ر29 بالمائة في ماي 2023.

واعتبر الحبيب ان الامطار الاخيرة حسنت في الايرادات لكنها لم تساهم في تعبئة السدود بالشكل اللازم، موضحا أن ايرادات السدود في تونس لاتزال ضعيفة ولم تتخطى عتبة 230 مليون متر مكعب في الفترة الممتدة بين ماي و6 جوان 2023، مضيفا ان الايرادات الجملية للسدود تبلغ حاليا 584 مليون متر مكعب (من غرة سبتنمبر 2022 الى 6 جوان 2023).

وأفاد الحبيب ان سد سيدي سالم، من ولاية باجة، الذي يعد اكبر السدود في تونس، لم تتجاوز نسبة امتلاءه 98 مليون متر مكعب علما ان طاقة استيعابه تصل الى 171 مليون متر مكعب.

وأبرز أن سد ملاق، من ولاية الكاف، حقق أفضل نسبة امتلاء مؤخرا بلغت 110 مليون متر مكعب

يذكر ان تونس تعاني من ندرة ومحدودية الموارد المائية التي لا يتخطى حجمها الجملي 8ر4 مليار متر مكعب في السنة منها 1ر2 مليار متر مكعب مياه جوفية و7ر2 مليار متر مكعب مياه سطحية.

وتتواجد تونس تحت خط الفقر المائي الذي يقدر بألف متر مكعب في السنة للفرد الواحد وتحت خط الشح المائي 500 متر مكعب في السنة للفرد باعتبار ان نصيب التونسي من المياه لا يتعدى 420 متر مكعب في السنة.

وزادت تأثيرات التغيرات المناخية من وطأة تراجع ايرادات السدود والبحيرات الجبلية مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في تونس من 1ر2 الى 4ر2 درجات في افق 2050 مقابل تراجع التساقطات المطرية بنسبة تتراوح من 1 الى 14 بالمائة.