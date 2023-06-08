الكشف عن شبكات تتاجر بالأجهزة الإلكترونية للغش في الامتحانات

تمكنّت وحدات للحرس الوطني في عدد من مناطق البلاد خلال الأيام العشر الماضية من الكشف عن شبكات تنشط في المتاجرة بالأجهزة الإلكترونية تستغل في الغش في الامتحانات وايقاف 20 شخصا .

وأفاد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الخميس له بأن وحدات منطقة الحرس الوطني بجندوبة، واقليم أريانة (فرق الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية بمناطق الحرس الوطني بأريانة، حدائق المنزه والمنيهلة) وإقليم قفصة ( فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة القصر) و إقليم القصرين ( فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة القصرين ) و إقليم القيروان ( فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة القيروان ) و إقليم المهدية ( فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المهدية)، وإدارة الشؤون العدلية (الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام)، حجزت خلال الفترة المتراوحة بين يوم 29 ماي إلى غاية يوم امس 7 جوان الجاري، 104 سماعات متطورة “vip” و26 حاشدة صغيرة الحجم و 20 مكبر صوت ، و17 بطاقة اتصال لاسلكية مرتبطة بسماعات دقيقة ، إضافة إلى بطاقات بنكية تحتوي على مبالغ مالية متأتية من عائدات بيع السماعات الإلكترونية ومبالغ مالية من العملة التونسية و الأجنبية .

وذكر المتحدث في بلاغه أنه تم باذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بالموقوفين الذين ثبت ضلوعهم في عمليات بيع المعدات المذكورة .