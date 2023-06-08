هام: هذا ما أوصى به سعيد وزيرة التجهيز بخصوص المساكن الاجتماعية..#خبر_عاجل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 8 جوان 2023 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان.

وتعرّض اللقاء، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، إلى تقدّم سير عدد من المشاريع الكبرى وخاصّة الطرقات السيارة التي ستذلّل صعوبة التنقل في عدد من الجهات الداخلية وتفكّ العزلة عنها.

وشدّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا في عدد من ولايات الجمهورية بعضها تمّ “الاستيلاء عليه دون وجه حق وخارج أي إطار قانوني، وهو أمر لا يمكن السماح به في ظلّ دولة تقوم على القانون، وعدد آخر غير قليل منها تعرض للسرقة والتخريب، هذا فضلا عن تردي وضع عدد من هذه المساكن لبقائها مغلقة لمدة طويلة ولم يتم توزيعها على مستحقيها ومن غير المقبول أن تقوم الدولة بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها وهي جاهزة فهذه الأموال يمكن أن تخصص لبناء مساكن جديدة أخرى”، وفق نصّ البلاغ.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن.

كما تمّ التطرق خلال هذا اللقاء مطولا لمسألة التهيئة العمرانية في كافة أنحاء البلاد وإلى الفساد الذي أدى إلى أوضاع فوضوية في كافة المدن التونسية تقريبا.