مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق الـ 450 ألف دينار

أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق الـ 450 ألف دينار.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية، في بلاغ، الخميس، أن فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي برأس جدير تمكنت من ضبط شاحنة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا يقودها مواطن تونسي تحتوي على مبلغ هام من العملة الأجنبية قدّر بـ85ألف أورو أي ما يعادل 5ر283 ألف دينار. وذلك أثناء القيام بإجراءات مغادرة التراب الوطني.

كما تم اثر التنسيق مع المصالح الأمنية العثور داخل زوجي حذاء ذي الشبهة على مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر ب50 ألف أورو.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن أعوان الديوانة شككوا في احتواء الشاحنة المذكورة على بضائع مهربة وبتفتيشها تم العثور على مخبأ مهيّأ بين جنبات عجلاتها الأمامية وهيكلها، به مبلغ ماليّ من العملة الأجنبية . وتم تحرير محضر حجز في الغرض.