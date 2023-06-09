سيدي بوزيد: تسجيل 192 مخالفة اقتصادية خلال شهر ماي

بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد، خلال شهر ماي الماضي، 192 مخالفة، حسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة .

وأشار عبادة في تصريح ل”وات”إلى انه تم تسخير 81 فريق مراقبة أدوا 1194 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وقد توزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال (51 مخالفة) والمواد الغذائية (75 مخالفة) والدواجن والبيض (11 مخالفة) والمطاعم والمقاهي (9 مخالفات) والمخابز والمرطبات (7 مخالفات).

وتعلقت هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (18 مخالفة) والزيادة غير قانونية في الأسعار (51 مخالفة) وعدم إشهار الأسعار (52 مخالفة) وغياب الفوترة (36 مخالفة) والميترولوجيا (12 مخالفة) وإخفاء بضاعة (13 مخالفة).

وتم حجز حوالي 22 طنا من الخضر والغلال و95ر6 اطنان من الفارينة المدعمة وأكثر من 41 طنا من السميد الغذائي و23 طنا من السداري و516 علبة معجون طماطم.