وزير التربية يطلع على الظروف التنظيمية لإمتحان الباكالوريا بمعهد ابن سينا بقرنبالية



اطلع وزير التربية، محمد علي البوغديري ،اليوم الجمعة، على الظروف التنظيمية للامتحان الباكالوريا بمعهد ابن سينا بقرنبالية بولاية نابل، وذلك في إطار مُتابعته اليوميّة لاختبارات البكالوريا دورة جوان 2023 وسعيا إلى الاطلاع عن قرب على تفاصيل إنجازها بمراكز الاختبارات الكتابيّة.

وعاين خلال هذه الزيارة وبعد إشرافه على موكب تحية العلم، كلّ الإجراءات المُؤمّنة للمواضيع أو المندرجة ضمن الإجراءات الاستثنائيّة من خلال حالة تضخيم الخط لأحد المترشّحين، كما تحادث مع التلاميذ والإطار التربوي مُصغيا إلى ملاحظاتهم وشواغلهم.

واشار الوزير الى الدور الهام لكلّ الأطراف المتعاونة مع وزارة التربية والمُساهمة يوميّا في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني ومنها مجهود وزارة الدّاخلية محليا وجهويّا، أمنيّا وإداريّا ووزارة الدّفاع الوطني ووزارة الصحة يُمثّلها الإطار الطبي وشبه الطبي بمراكز الاختبارات.

كما أدى الوزير، بالمناسبة، زيارة الى المستشفى الجامعي الطاهر العموري بنابل لمعاينة ظروف سير الامتحان بالنسبة لتلميذين يقيمان في المستشفى.

يذكر أن 137 ألف و906 تلاميذ شرعوا يوم الأربعاء 07 جوان 2023 في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة 2023، التي تتواصل أيام 8 و9 و12و13و14 جوان الجاري.

ويتوزع مجموع المترشحين لدورة البكالوريا لهذا العام، إلى 112573 تلميذا أي بنسبة 82% في المعاهد العمومية، و18539 تلميذا أي بنسبة 13% في المعاهد الخاصة، فيما يقدر عدد المترشحين بصفة فردية بـ6794 مترشحا أي بنسبة 5% من مجموع المترشحين.دلال