أريانة: توقّعات بإنخفاض إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي



تشير توقّعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بأريانة إلى أنّ صابة الحبوب للموسم الحالي 2022-2023 ستتراجع بما يناهز الثلث مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي، حيث يتوقّع إنتاج 126 ألف قنطار من الحبوب مقابل 185 ألف قنطار خلال موسم 2021-2022.

وتتوزّع صابة الحبوب للموسم الحالي، وفق معطيات تحصّلت عليها “وات” من المندوبيّة، على 94130 قنطارا من القمح الصلب، و5800 قنطار من القمح الليّن، إضافة إلى 23640 قنطارا من الشعير، و2320 قنطارا من التريتيكال.

وتقدّر مساحات الحبوب التي سيتم حصادها بجهة أريانة بـ 7449 هكتارا من جملة 8400 هكتار مزروعة بمردود جملي يناهز 19.9 قنطارا للهكتار الواحد، منها 4910 هكتارات للقمح الصلب بمردودية تقدر بـ 19 قنطارا للهكتار الواحد، و297 هكتارا للقمح الليّن بمردودية تقدر بـ19.5 قنطارا للهكتار، و2140 هكتار للشعير بمردودية تقدر بـ11 قنطارا للهكتار، و102 هكتار للتريتيكال بمردودية، تقدّر بـ24 قنطارا للهكتار.

ويعزى تراجع إنتاج الحبوب خاصة إلى النقص المسجل في الأمطار في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر 2022 وماي 2023 والمقدرة بـ294 مم أي ما يناهز حوالي 68 %من معدل الأمطار، علما وأنها لم تتجاوز خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ومارس مجتمعة 34 مم.

ويوجد بولاية أريانة مركزان قاران لتجميع الحبوب بطاقة استيعاب تقدر بـ 75200 قنطار، بكل من الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى بسيدي ثابت بطاقة استيعاب تقدر بـ 9200 قنطار والشركة التعاونية المركزية للقمح بقنطرة بنزرت بطاقة إستيعاب تقدر بـ 66000 قنطار.

وتمت المصادقة على المركزين إثر القيام بثلاثة معاينات ميدانية من طرف اللجنة الجهوية لمتابعة مراكز التجميع، وذلك قصد التثبت من جاهزيتها.

جدير بالذكر أن الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية اريانة مثلّ محور جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة يوم الثلاثاء 6 جوان الجاري بحضور كل الأطراف المعنية.

فيض