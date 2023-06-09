باجة: تخوّفات من عدم توفر قمح صالح للاستهلاك والبذر نتيجة هطول الامطار خلال شهر جوان

أفاد رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، اليوم الجمعة، بأن تخوّفات مهنيي قطاع الفلاحة كبيرة من عدم توفر قمح صالح للاستهلاك والبذر نتيجة هطول الأمطار خلال شهر جوان الجاري والّتي أثّرت سلبا على صابة الحبوب الضعيفة أصلا، وأدت الى تفرقع القمح والى اخطار أخرى، وفق تعبيره.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، هذه الامطار أضرّت أيضا بنوعية ومردودية الاعلاف الخشنة، كما أدّت الى تباطئ عمليات الحصاد التى انطلقت منذ 1 جوان الجاري.

ومن المرجّح، وفق نفس المصدر، أن يتم تصنيف أغلب مناطق ولاية باجة ومعتمدياتها كمناطق مجاحة، وذلك تبعا لمعاينات ميدانية قامت بها لجان مكوّنة من عدة أطراف لمساحات الحبوب بكل مناطق الجهة.

يذكر أنّ تقديرات المصالح الفلاحية بولاية باجة تشير إلى ان 72 ألف هكتار فقط من المساحات المزروعة حبوبا بالجهة قابلة للحصاد من جملة اكثر من 208 آلاف هكتار وذلك نتيجة العوامل المناخية التى مرت بها الجهة.