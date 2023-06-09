متابعة/اعتداء معلم على تلاميذ بالفاحشة: وزارة الأسرة والمرأة تكشف..

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية اليوم في بلاغ مشترك عن إيقاف إطار تربوي بمؤسسة تربوية بولاية صفاقس، تحفظيا عن العمل وإشعار النيابة العمومية وقضاء الأسرة للبحث حول شبهة تحرش جنسي بعدد من التلاميذ.

وقرر وزير التربية إيقاف الإطار التربوي المعني تحفظيا عن العمل اليوم الجمعة وإحالته على مجلس التأديب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، إلى حين البت قضائيا في التهم المنسوبة إليه، وفق البلاغ.

من جهتها، قامت وزارة الأسرة بإشعار النيابة العمومية وقضاء الأسرة بالموضوع تبعا لشكاية واردة من قبل أولياء تلميذتين إثر شبهة تحرش جنسي بعدد من التلاميذ من قبل إطار تربوي بإحدى المدارس الابتدائية بولاية صفاقس.

وتولى ممثل مكتب مندوب حماية الطفولة بصفاقس منذ يوم 5جوان الجاري مع الأخصائية النفسانية التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس الاستماع إلى التلاميذ وإحالة تقرير في الغرض على الجهات القضائية، وفق البلاغ.

وقد تم إحداث خلية متابعة وإنصات لتلاميذ المدرسة مع تنظيم حلقات تحسيسية للوقاية من التحرش الجنسي ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وأكدت الوزارتان التزامهما بالتطبيق الصارم للقانون حماية لمصلحة الطفل الفضلى وعدم التهاون في التصدي لكل أشكال التهديد التي قد تطال الأطفال وتهدد سلامتهم الجسديّة أو النفسية.