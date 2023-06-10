تنبيه لمستعملي الطريق بهذه المناطق..

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بكامل ولايتي قبلي وتوزر (جنوب)، داعية مستعملي الطريق إلى الحذر، وفق ما ورد في بلاغ نشر اليوم السبت على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحرس الوطني على الفايسبوك.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء الرفافة أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

وذكرت أنه يمكن الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية : 71960448 – 71963512.

كما يمكن الاتصال جهويا باقليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.