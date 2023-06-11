سعيّد يلتقي ميلوني وفون ديرلاين وروتة لمناقشة ملفي الهجرة والإقتصاد

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج الأحد 11 جوان 2023 رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتة الذين يؤدون زيارة إلى تونس لمناقشة العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس و بالاخص قضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة.

وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في استقبال القادة الأوروبيين بمطار تونس قرطاج صباح اليوم.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيّام من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى تونس، والتي تمّ خلالها مناقشة عدّة ملفات على رأسها مكافحة الهجرة غير النظامية ومسائل إقتصادية من أبرزها مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.