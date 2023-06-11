السجن لاطار بوزارة الشؤون الدينية بتهمة التدليس..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ إطار بوزارة الشؤون الدينية وصاحب وكالة أسفار، وذلك من أجل تهم تعلّقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس.

وحسب ما اوردته موزاييك فقد تمّ الكشف عن شبهة تورّط وكالة أسفار تملك فرعين بتونس وصفاقس في شبهة التلاعب بفواتير تتعلّق بتنظيم رحلات للعمرة بالبقاع المقدسة وتمّ توجيه الاتّهام إلى صاحب وكالة الأسفار صحبة إطار بوزارة الشؤون الدينية يشغل خطّة “واعظ” ليتقرّر في مرحلة أولى الاحتفاظ بهما من طرف الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني قبل إحالتهما على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما.