الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم- مرحلة التتويج – الجولة 11 – النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :
الاحد 11 جوان 2023
ملعب بنقردان
اتحاد بن قردان 5
رفيق كامرجي د45 من ضربة جزاء ود95 ومحمد جمعة د60 ومحمد حامد د71 وبهاء الدين بن عثمان د88
اتحاد تطاوين صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
الاولمبي الباجي 2
كلودي يلانغالنغالا د19 ومالك شويخ د43
النادي الصفاقسي صفر
السبت 10 جوان 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الترجي الرياضي صفر-صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (85)
الاتحاد المنستيري 1 عبد القادر بوتيش(70)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3
2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6
3-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9
4-اتحاد بن قردان 20 11 5 2 4 16 11
5-الاتحاد المنستيري 19 11 4 3 4 16 11
6-النادي الصفاقسي 14 11 3 4 4 7 8
7-الاولمبي الباجي 13 11 3 2 6 6 11
8-اتحاد تطاوين 4 11 0 2 9 4 30