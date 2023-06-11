الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم- مرحلة التتويج – الجولة 11 – النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :

الاحد 11 جوان 2023

ملعب بنقردان

اتحاد بن قردان 5

رفيق كامرجي د45 من ضربة جزاء ود95 ومحمد جمعة د60 ومحمد حامد د71 وبهاء الدين بن عثمان د88

اتحاد تطاوين صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

الاولمبي الباجي 2

كلودي يلانغالنغالا د19 ومالك شويخ د43

النادي الصفاقسي صفر

السبت 10 جوان 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الترجي الرياضي صفر-صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (85)

الاتحاد المنستيري 1 عبد القادر بوتيش(70)

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3

2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6

3-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9

4-اتحاد بن قردان 20 11 5 2 4 16 11

5-الاتحاد المنستيري 19 11 4 3 4 16 11

6-النادي الصفاقسي 14 11 3 4 4 7 8

7-الاولمبي الباجي 13 11 3 2 6 6 11

8-اتحاد تطاوين 4 11 0 2 9 4 30