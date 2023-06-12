وزير الدفاع الإيطالي يؤكد على ضرورة تحرير صندوق النقد الأموال لتونس..

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على ضرورة “مساعدة أوروبا لتونس وإفريقيا على النمو أو أنها لن يكون لها مستقبل”، وفق قوله.

وأضاف في مقابلة صحفية، في معرض إيضاحه أسباب أهمية قيام صندوق النقد الدولي بتحرير الأموال لتونس، أن “المخاطر أكبر، فلا يمكن لأوروبا أن تقلق بشأن تصاعد تدفقات الهجرة فحسب، بل عليها التفكير بمصير قارة سيبلغ عدد سكانها في غضون خمسة عشر عامًا أو عشرين عاماً، مليارين ونصف المليار نسمة”.

وأردف: “إذا لم تتحرك أوروبا على هذا الصعيد، فسيترك إفريقيا خاضعة تحت تأثير روسيا والصين، اللتين تريدان استغلالها تمامًا مثل المستعمرين الأوروبيين قبل قرن من الزمان”.

ووفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء فقد أوضح الوزير أن “غياب المساعدة من جانب الغرب لا يضع تونس في وضع صعب فقط، بل يسلمها إلى قوى ترغب باستخدامها لوضع الغرب في أزمة في غضون سنوات قليلة”.