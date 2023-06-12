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سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب3 أشخاص وادراج شخصين آخرين بالتفتيش بتهمة الاتجار بالاطفال والاستغلال الجنسي

2023/06/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ ب3 أشخاص وادراج شخصين آخرين بالتفتيش، على خلفية شكاية مقدمة من قبل الهيئة الوطنية للاتجار بالاشخاص، مفادها تعرض اطفال قصر من جنس الاناث، مودعين باحد مراكز الرعاية بسيدي بوزيد، الى الاستغلال الجنسي والدعارة باستعمال مواد مخدرة، وفق ما أفاد به المساعد الاول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية والناطق الرسمي باسمها جابر غنيمي.

وبين غنيمي في تصريح ل”وات”، أن فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للادراة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تعهدت بالموضوع وباحالة الملف على النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين من أجل الاتجار بالاطفال بالاستغلال الجنسي وباستعمال مواد مخدرة واستهلاك مواد مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والاغتصاب .

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