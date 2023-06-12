فاروق بوعسكر يشارك في الملتقى الرابع للهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية في القاهرة

يشارك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في الملتقى الرابع للهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين، وتنظمه جامعة الدول العربية بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي .

وتتواصل أشغال هذا الملتقى، الذي يلتئم بمقرّ جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان “الإعلام و الانتخابات”، إلى غاية يوم 14 جوان الجاري، بحضور رؤساء الهيئات والادارات الانتخابية بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة بالشأن الانتخابي، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات.

ويهدف الملتقى، الى التعرف على مختلف تجارب البلدان العربية في المجال الانتخابي، من خلال العروض التي قدمها ممثلو الهيئات والإدارات الانتخابية حول عمل وسائل الإعلام أثناء مختلف مراحل العملية الانتخابية وآليات الرقابة عليها، واستخلاص الممارسات الفضلى من هذه التجارب، بهدف الاستفادة منها مستقبلا وتعميمها على الهيئات والادارات الانتخابية العربية.

وقدم بوعسكر بالمناسبة، عرضا حول تجربة هيئة الانتخابات خلال تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 والانتخابات التشريعية لسنة 2022 في دورتيها الأولى والثانية، والتعريف بصلاحيات الهيئة في مجال مراقبة الحملات الانتخابية، وخاصة ما يتعلق منها بضمان حسن تطبيق القواعد والشروط، التى يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

كما تعرّض إلى أهم التحديات التى تواجهها الهيئات والادارات الانتخابية في مجال الإعلام والانتخابات، وخاصة في التعامل مع الفضاء المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي، والخطوات التى يستوجب اتخاذها لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.

ليلى