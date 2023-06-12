بنزرت: تأجيل اضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة



قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر ولاية بنزرت بإشراف المعتمد الأول للولاية، الحبيب الخرشاني، تأجيل الاضراب العام لاعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب ” الفولاذ” بمنزل بورقيبة المبرمج ليوم 15 جوان الجاري الى يوم 10 اوت المقبل.

وجاء في محضر جلسة اللجنة ، أن الطرف النقابي للمؤسسة قرّر تأجيل الاضراب المبرمج وذلك عقب الاتفاق مع إدارة المؤسسة على عقد جلسة عمل بمقره بمنزل بورقيبة خلال الأسبوع المقبل وإعداد مشروع اتفاق حول النقاط المطروحة في برقية الاضراب.

وتتمثّل هذه النقاط في تطبيق الزيادة في الاجور لاعوان القطاع العام، وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص التقليص من مدة الاقدمية، والنقطة المتعلقة بالتدرج العمومي من 5 سنوات الى 3 سنوات حسب ما ينص عليه القانون العام المنظم للمؤسسات والمنشآت العمومية، والترفيع في وصولات الاكل، وتطبيق الاتفاق المبرم مع الإدارة العامة في ما يخص تحيين صندوق الخدمات الطبية، والنقطة المتعلقة بالترفيع في قيمة منحة المغادرة للاعوان من الإطارات عند الإحالة على التقاعد.

كما تم خلال ذات الجلسة الإشارة الى تعهد كل من سلطة الاشراف والإدارة العامة للمؤسسة بطلب عقد جلسة عمل مع وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة لدراسة مشروع الاتفاق سابق الذكر.