البرازيلي نيمار يضع شروطا للموافقة على عرض الهلال السعودي

اشترط لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم, البرازيلي نيمار دا سيلفا الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي من اجل الموافقة على الانتقال إلى الهلال, خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية, حسب ما نقلته اليوم الاثنين تقارير اعلامية .

وانتقل مسؤولو الهلال السعودي, للتفاوض مع نيمار دا سيلفا وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حسم قراره بالموافقة عرض إنتر ميامي الأمريكي.

وحسب نفس المصدر فإن نيمار قد ينتقل إلى البطولة السعودية في سوق الانتقالات الصيفية, في صفقة قياسية جديدة بعد قدوم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة.

وأضاف الموقع أن الهلال سيحصل على الضوء الأخضر من باريس سان جرمان لإبرام صفقة مع نيمار, الذي يطلب بالمقابل الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر, أي حوالي 200 مليون يورو.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال ميركاتو جانفي الماضي, في صفقة قياسية لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو, بحيث يحصل على راتب سنوي قيمته 200 مليون.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى باريس سان جرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي مبلغ 222 مليون يورو, ويرتبط اللاعب بعقد ساري مع النادي الباريسي حتى 2025 مع خيار التمديد لعام آخر.