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رئيسة الحكومة تشارك في قمة عالم العمل بجنيف

2023/06/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان انطلاقا من اليوم الثلاثاء 13 جوان والى غاية يوم الخميس 15 جوان الجاري، في أشغال قمة عالم العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية بجنيف

وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة ستركزهذه القمة التي تنعقد تحت شعار “العدالة الاجتماعية للجميع” بالخصوص على الدور المركزي للعدالة الاجتماعية في بناء عالم أكثر استدامة وانصاف، كما ستكون مناسبة هامة للنقاش من أجل مشروع انشاء تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

ولفت البلاغ الى أن رئيسة الحكومة ستجري بهذه المناسبة عدة لقاءات هامة على هامش قمة عالم العمل مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة ومع عدد من رؤساء المنظمات الأممية في جنيف والكفاءة العليا التونسية العاملة بها

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