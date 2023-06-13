تطورات ايجابية بخصوص ملف تونس مع صندوق النقد الدولي..#خبر_عاجل

قالت وكالة الأنباء الإيطالية ‘اكي’ نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن مكالمة هاتفية مطوّلة حول الوضع الإقتصادي في تونس، جرت بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

ووصفت المصادر الاتصال الهاتفي بـ’الإيجابي للغاية’، حيث يترقب صندوق النقد مقترحات من السلطات التونسية بشأن استئناف المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وجددت المصادر التأكيد على أن إيطاليا ستواصل إيلاء اهتمام وثيق للملف بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان من المفترض أن يلتقي تاياني مديرة صندوق النقد اليوم الثلاثاء في واشنطن، ولكنه قطع زيارته وعاد إلى روما بسبب وفاة زعيم حزبه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.