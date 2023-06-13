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عاجل: وزير التربية يحسمها بخصوص الارتقاء الآلي لتلاميذ الابتدائي..

2023/06/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري، في تعليقه على تواصل قرار حجب أعداد التلاميذ، إنه “لن يكون هناك ارتقاء آلي كلّفنا ذلك ما كلفنا”.

وأضاف على هامش زيارة أداها اليوم إلى مركز تجميع الامتحانات في المدرسة الاعدادية جوهرة سهلول و معهد مهن التربية وكذلك مركز اصلاح الاختبارات الكتابية بالمدرسة الاعدادية محمد العروي سوسة، أن ” الحق النقابي مضمون”، وأن “الدولة موجودة وقوية وقادرة على ممارسة دورها الحقيقي والقانوني”وفق تعبيره.

وأضاف في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام: “هذا ليس تهديدا أو ممارسة للسلطة على المربين، لكن هذا هو القانون…”.

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