وزير التربية يكشف مستجدات المفاوضات مع الجامعة التعليم الأساسي..#خبر_عاجل



قال وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الثلاثاء أن المفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي تقدمت كثيرا والوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسيين والمدرسات الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة.

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وعبّر محمد علي البوغديري في تصريح صحفي على هامش زيارة أداها اليوم إلى مركزي إصلاح لامتحان البكالوريا بالمنستيرعن أمله أن

يقع تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن “المغامرة بأبناء الشعب” قائلا “لن نقبل مستقبلا التلاعب بالتلاميذ وحرمانهم من حقهم في الحصول على أعدادهم كما لا يجب استعمال التلاميذ كحطب محرقة من أجل مطالب معيّنة ” حسب تقديره

وأبرز أنّ الوزارة تعمل على تحقيق الخير للمعلمين والأساتذة وهي على قناعة تامة بحقهم في ذلك لكن من غير المنطقي حرمان التلاميذ سنة كاملة من دفاتر أعدادهم ومن الشهائد حسب تقديره

وأكد وزير التربية من ناحية أخرى أنّ الوزارة حريصة على العمل التشاركي وأنّها بصدد إعداد مشروع إنقاذ المنظومة التربوية مع نقابات التعليم الثانوي والأساسي ونقابات التعليم العالي من أجل مستقبل أفضل للتعليم كما أنها ستستمع إلى آراء وتوجهات كل الأسرة التربوية والكفاءات من أجل صياغة بديل يكون السبيل نحو انطلاقة تونس الجديدة في مجال التربية

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ولفت وزير التربية الى ان رئيس الجمهورية كان قد آثر أن تنطلق عملية الإصلاح التربوي باستشارة وطنية واسعة يشارك فيها كلّ مهتم ومتابع للشأن التربوي وستجلس اللجان المتنوعة التي تضم خبرات تونسية حقيقية بعد إطلاق الاستشارة .