تسريب اختبارات الباكالوريا 2023: وزير التربية يحسم الجدل ويكشف..#خبر_عاجل

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الثلاثاء، عدم حصول أي تسريب لاختبارات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023، موضحا ان الحالات التي تم اظهارها على صفحات التواصل الاجتماعي تدخل في باب عمليات الغش باعتبار انها حصلت بعد تمام الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف الوزير في تصريح ل(وات) على هامش اطلاعه على ظروف العمل بمركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمدرسة الإعدادية جوهرة سهلول بسوسة ان الجهات الأمنية تمكنت من ضبط جميع التجاوزات ومحاولات الغش والكشف عن شبكات ترويج التجهيزات التي تستعمل في عمليات الغش، مشيرا الى عدد حالات الغش التي تم تسجيلها في دورة باكالوريا جوان 2023 تراجعت الى حوالي 300 حالة بعد ان كانت في حدود 600 حالة غش في باكالوريا السنة الفارطة.

وأعرب الوزير في هذا السياق عن أسفه لتورط عدد قليل من الأساتذة في تكريس عمليات الغش في الباكالوريا، مؤكدا ان وزارة التربية ستكون حازمة في معاقبة المتورطين في هذه الممارسات التي وصفها ب”المشينة” وذلك بما يلائم خطورتها على العملية التربوية.

وشدد وزير التربية على ان اختبارات الباكالوريا تتواصل في ظروف طيبة وبخطى ثابتة في ظل حرص كل مكونات الاسرة التربوية على إنجاح هذا الاستحقاق التربوي.

وبخصوص تواصل قرار حجب أعداد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية قال وزير التربية ان الوزارة ترفض بشكل حاسم توريط التلاميذ وادخالهم في مسائل تهم مطالب المعلمين او الأساتذة، مشددا على انه لن يكون هناك ارتقاء آلي للتلاميذ وان النجاح الدراسي لا يتم الا بعد توفر الاعداد والدفاتر وان الدولة ستكون في حجم مسؤولياتها، حسب تعبيره.

واكد أن أكثر من 70 بالمائة من المعلّمين أعادوا الأعداد للادارة وغلّبوا المصلحة الوطنية، مجددا بالمناسبة دعوة بقية المعلمين والمعلمات الى المبادرة بتنزيل اعداد التلاميذ ومراعاة مصلحة التلاميذ مقابل مواصلة المفاوضات مع الطرف النقابي.