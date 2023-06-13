سليانة: استرجاع مقسم فلاحي دولي يمسح 16 هكتارا بسليانة الجنوبية

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة، اليوم الثلاثاء، مقسما فلاحيا دوليا بمنطقة سيدي منصور من معتمدية سليانة الجنوبية يمسح حوالي 16 هكتارا كان تحت تصرف الغير دون وجه شرعي، حسب المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة وليد الضيف

وأضاف الضيف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عملية الاسترجاع تأتي تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي سليانة وليد العبّاسي وتمّت بحضور كافة الأطراف المعنية والاستعانة بالقوة العامة، مشيرا إلى أنّه تم تسليم هذا العقار بصفة وقتية لخلية التصرف في العقارات الدولية الفلاحية المسقط حقها سليانة 3 إلى حين إعادة توظيفها وإدماجها في الدورة الإقتصادية.